Redmi Note 11T Pro e Pro+: uno meglio dell’altro, il prezzo ufficiale (Di mercoledì 25 maggio 2022) I Redmi Note 11T Pro e Pro+ sono stati presentati qualche ora fa, insieme alla Xiaomi Mi Band 7. I dispositivi sono molto simili tra loro dal punto di vista estetico, mentre differiscono per quanto riguarda la RAM e la batteria (5000mAh per il primo, 4400mAh per il secondo). Entrambi sono basati sulla MIUI 13 con Android 12 e sono spinti dal processore MediaTek Dimensity 8100 realizzato con processo produttivo TSMC a 5nm. La scheda tecnica, come vi dicevamo, è pressoché identica. I Redmi Note 11T Pro e Pro+ montano uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 144Hz. Il primo si presenta nelle configurazioni 8/256, 8/128 e 6/128GB, mentre il secondo nei 8/512, 8/256 e 8/128GB. Sono incluse a bordo le connettività 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, jack per le ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) I11T Pro esono stati presentati qualche ora fa, insieme alla Xiaomi Mi Band 7. I dispositivi sono molto simili tra loro dal punto di vista estetico, mentre differiscono per quanto riguarda la RAM e la batteria (5000mAh per il primo, 4400mAh per il secondo). Entrambi sono basati sulla MIUI 13 con Android 12 e sono spinti dal processore MediaTek Dimensity 8100 realizzato con processo produttivo TSMC a 5nm. La scheda tecnica, come vi dicevamo, è pressoché identica. I11T Pro emontano uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 144Hz. Il primo si presenta nelle configurazioni 8/256, 8/128 e 6/128GB, mentre il secondo nei 8/512, 8/256 e 8/128GB. Sono incluse a bordo le connettività 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, jack per le ...

