Putin, l'élite russa che gli ha voltato le spalle (e ora teme per la vita): «Ma non torneremo più» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Igor Volobuyev, vicepresidente della Gazprombank di proprietà statale, a fine aprile ha annunciato di essere fuggito dalla Russia per combattere al fianco delle forze... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Igor Volobuyev, vicepresidente della Gazprombank di proprietà statale, a fine aprile ha annunciato di essere fuggito dalla Russia per combattere al fianco delle forze...

Advertising

fanpage : Secondo una indiscrezione, l’élite di Mosca sarebbe stanca della guerra, auspicando che arrivi qualcun altro al pot… - Agenparl : George Soros dice alle élite di Davos: sconfiggere Putin o 'la civiltà potrebbe non sopravvivere' alla crisi climat… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Putin, l'élite russa che gli ha voltato le spalle (e ora teme per la vita): «Ma non torneremo più» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Putin, l'élite russa che gli ha voltato le spalle (e ora teme per la vita): «Ma non torneremo più» - Gazzettino : Putin, l'élite russa che gli ha voltato le spalle (e ora teme per la vita): «Ma non torneremo più» -