Piazza Affari torna sopra 24 mila, bene le banche (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiusura nei pressi dei massimi intraday per Piazza Affari, spinta dal comparto energetico e dai titoli bancari. Tra i primi segnaliamo il +3,75% di Eni ed il +1,82% di Tenaris (Saipem ha invece terminato con un -3,15%) mentre tra gli istituti di credito spicca il +2,8% di Bper Banca ed il +1,94% di Banco Bpm (su entrambi i titoli gli analisti di Jefferies hanno incrementato il prezzo obiettivo). Denaro anche su UniCredit (+2,48%) ed Intesa Sanpaolo (+2,72%). A spingere il comparto bancario europeo è la prospettiva di un rialzo dei tassi che, come annunciato ieri dal n.1 della Bce Christine Lagarde, poco dopo la fine dell’estate torneranno sopra la parità. Sul Ftse Mib, che ha chiuso a 24.250,45 punti (+1,57%), spicca anche la perfomance di Unipol (+3,31%) dopo che l’agenzia Moody’s ha migliorato il giudizio sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiusura nei pressi dei massimi intraday per, spinta dal comparto energetico e dai titoli bancari. Tra i primi segnaliamo il +3,75% di Eni ed il +1,82% di Tenaris (Saipem ha invece terminato con un -3,15%) mentre tra gli istituti di credito spicca il +2,8% di Bper Banca ed il +1,94% di Banco Bpm (su entrambi i titoli gli analisti di Jefferies hanno incrementato il prezzo obiettivo). Denaro anche su UniCredit (+2,48%) ed Intesa Sanpaolo (+2,72%). A spingere il comparto bancario europeo è la prospettiva di un rialzo dei tassi che, come annunciato ieri dal n.1 della Bce Christine Lagarde, poco dopo la fine dell’estate tornerannola parità. Sul Ftse Mib, che ha chiuso a 24.250,45 punti (+1,57%), spicca anche la perfomance di Unipol (+3,31%) dopo che l’agenzia Moody’s ha migliorato il giudizio sulla ...

Advertising

Marty_Loca80 : @MarcoNoel19 Borsa instabile, piazza Affari chiude al ribasso - Affaritaliani : 'Il fumo ti fotte': l'installazione di Lilt in piazza Affari - MilanoFinanza : Piazza Affari (+1,6%) è maglia rosa in Europa. Il Ftse Mib torna sopra 24mila punti - classcnbc : #UPDATE - Borse europee chiudono sopra la pari, Milano la migliore: ????+1,5% ????+0,7% ????+0,8% ????+0,6% #Spread Btp/B… - Della001 : RT @TBWAItalia: Contro il fumo un gesto vale più di mille parole. Per questo abbiamo usato il dito medio più famoso d’Italia ????. Vieni a ve… -