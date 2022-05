Nainggolan Cagliari, il Ninja sulle orme di Zola (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le ultime voci di calciomercato vedono un possibile ritorno al Cagliari in serie B del belga Radja Nainggolan Radja Nainggolan potrebbe tornare al Cagliari? Le ultime voci di calciomercato suggeriscono questa suggestione. Per il belga sarebbe il secondo ritorno in Sardegna. Questa volta rivestire la maglia rossoblù significherebbe ripercorrere le orme di una vecchia bandiera della squadra sarda: Gianfranco Zola. La Sardegna è sempre nel cuore del centrocampista belga, ci torna quando può ed è già annunciata la sua presenza in un torneo di calcio a sette questa estate in città. Nel 2003, dopo tre campionati in cui il Cagliari di Massimo Cellino non era riuscito a riconquistare la massima serie, Zola fu decisivo a 37 anni. Si mise al servizio della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le ultime voci di calciomercato vedono un possibile ritorno alin serie B del belga RadjaRadjapotrebbe tornare al? Le ultime voci di calciomercato suggeriscono questa suggestione. Per il belga sarebbe il secondo ritorno in Sardegna. Questa volta rivestire la maglia rossoblù significherebbe ripercorrere ledi una vecchia bandiera della squadra sarda: Gianfranco. La Sardegna è sempre nel cuore del centrocampista belga, ci torna quando può ed è già annunciata la sua presenza in un torneo di calcio a sette questa estate in città. Nel 2003, dopo tre campionati in cui ildi Massimo Cellino non era riuscito a riconquistare la massima serie,fu decisivo a 37 anni. Si mise al servizio della ...

