Mourinho si emoziona, l’allenatore in lacrime: “è storia”, poi annuncia il futuro (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ delirio Roma, i giallorossi hanno conquistato la finale di Conference League contro il Feyenoord con il risultato di 1-0, decisivo un gol di Zaniolo. Al fischio finale si è scatenata la festa dei tifosi, anche all’Olimpico di Roma. Il principale protagonista della vittoria è stato José Mourinho, allenatore abituato a vincere le finali. Per il portoghese è la quinta finale di una coppa europea vinta: dopo 2 Europa League e 2 Champions League, adesso anche la Conference League. Lo Special One è scoppiato in lacrime al termine della partita, poi grandissima emozione anche durante l’intervista a Sky Sport. “Undici mesi a Roma è straordinario, come avevo detto ai ragazzi in spogliatoio, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Abbiamo fatto il nostro lavoro in campionato, oggi non era lavoro, era storia e abbiamo riscritto la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ delirio Roma, i giallorossi hanno conquistato la finale di Conference League contro il Feyenoord con il risultato di 1-0, decisivo un gol di Zaniolo. Al fischio finale si è scatenata la festa dei tifosi, anche all’Olimpico di Roma. Il principale protagonista della vittoria è stato José, allenatore abituato a vincere le finali. Per il portoghese è la quinta finale di una coppa europea vinta: dopo 2 Europa League e 2 Champions League, adesso anche la Conference League. Lo Special One è scoppiato inal termine della partita, poi grandissima emozione anche durante l’intervista a Sky Sport. “Undici mesi a Roma è straordinario, come avevo detto ai ragazzi in spogliatoio, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Abbiamo fatto il nostro lavoro in campionato, oggi non era lavoro, erae abbiamo riscritto la ...

