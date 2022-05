Milano: città 'a 15 minuti', Comune apre terzo crowdfunding civico (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - terzo crowdfunding civico per il Comune di Milano, che si fa aiutare dai cittadini a scegliere (e finanziare) progetti per servizi e attività socio-culturali nei quartieri che contribuiscano a realizzare la ‘città a 15 minuti'. Per essere ammessi, i progetti dovranno avere un costo compreso fra 20mila e 80mila euro, svolgersi in tutti i quartieri della città (ad eccezione del Municipio 1) e avere una durata massima di sei mesi con termine entro il 31 luglio 2023. La prima fase del bando sarà quella della raccolta delle proposte che resterà aperta fino alle ore 12 di venerdì 15 luglio. Una commissione tecnica valuterà le candidature e stilerà la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos) -per ildi, che si fa aiutare dai cittadini a scegliere (e finanziare) progetti per servizi e attività socio-culturali nei quartieri che contribuiscano a realizzare la ‘a 15'. Per essere ammessi, i progetti dovranno avere un costo compreso fra 20mila e 80mila euro, svolgersi in tutti i quartieri della(ad eccezione del Municipio 1) e avere una durata massima di sei mesi con termine entro il 31 luglio 2023. La prima fase del bando sarà quella della raccolta delle proposte che resterà aperta fino alle ore 12 di venerdì 15 luglio. Una commissione tecnica valuterà le candidature e stilerà la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento. ...

