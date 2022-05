Meteo Roma: previsioni per giovedì 26 maggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Condizioni di tempo stabili nel corso della giornata con molte nubi diffuse in mattinata e poi anche nel pomeriggio; in serata non si attendono variazioni, il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +17°C e +33°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 26 maggio Nuvolosità diffusa nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il Lazio, locali piogge al pomeriggio sui rilievi; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con tempo asciutto e molte nubi sparse. Meteo Italia: previsioni per giovedì 26 maggio Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta sulla Pianura Padana, con qualche pioviggine, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino settentrionale, con fenomeni localmente intensi su Emilia Romagna ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Condizioni di tempo stabili nel corso della giornata con molte nubi diffuse in mattinata e poi anche nel pomeriggio; in serata non si attendono variazioni, il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +17°C e +33°C.Lazio:per26Nuvolosità diffusa nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il Lazio, locali piogge al pomeriggio sui rilievi; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con tempo asciutto e molte nubi sparse.Italia:per26Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta sulla Pianura Padana, con qualche pioviggine, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino settentrionale, con fenomeni localmente intensi su Emiliagna ...

