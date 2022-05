L’attacco hacker in Cina che svela le condizioni degli Uiguri nei campi di detenzione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un attacco hacker ai server della polizia cinese nella regione dello Xinjiang ha messo in luce migliaia di immagini e video di detenuti Uiguri che rivelano le loro tragiche condizioni nei campi di detenzione in Cina. Queste immagini non sono altro che uno degli esempi più crudi della crisi umanitaria in corso provocata dalla persecuzione delle minoranze etniche nel Paese. Le immagini sono accompagnate da manuali di addestramento, turni di lavoro dettagliati della polizia e istruzioni per la sorveglianza dei campi. Un documento afferma: «Se gli studenti non rispondono ai colpi di avvertimento e continuano a cercare di scappare, la polizia armata spara per uccidere», secondo quello che ha riferito la BBC. Alcune immagini mostrano un prigioniero in un ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un attaccoai server della polizia cinese nella regione dello Xinjiang ha messo in luce migliaia di immagini e video di detenutiche rivelano le loro tragicheneidiin. Queste immagini non sono altro che unoesempi più crudi della crisi umanitaria in corso provocata dalla persecuzione delle minoranze etniche nel Paese. Le immagini sono accompagnate da manuali di addestramento, turni di lavoro dettagliati della polizia e istruzioni per la sorveglianza dei. Un documento afferma: «Se gli studenti non rispondono ai colpi di avvertimento e continuano a cercare di scappare, la polizia armata spara per uccidere», secondo quello che ha riferito la BBC. Alcune immagini mostrano un prigioniero in un ...

