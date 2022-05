Invidio San Cutberto, mangiatore di bistecche di delfino (Di mercoledì 25 maggio 2022) San Beda il Venerabile, oggi è la tua festa e virgoletto la “Vita Sancti Cuthberti”, agiografia che dedicasti a un santo monaco delle tue disamene parti, l’estremo nord dell’Inghilterra. Cutberto, trovatosi senza cibo nel giorno dell’Epifania, forse con un paio di confratelli ancora più affamati di lui, dice: “La terra è desolata, ricoperta di neve, una tempesta imperversa e il mare è una furia di onde, stiamo morendo di fame e non c’è possibilità di aiuto umano. Allora assaliamo il Cielo con le preghiere, chiedendo a quello stesso Signore che ha aperto il Mar Rosso e ha nutrito il suo popolo nel deserto, di avere pietà di noi. Non ci lascerà andare digiuni proprio oggi. Andiamo avanti e cerchiamo il banchetto: sicuramente provvederà a farci celebrare con gioia la sua festa”. Dio condusse il Santo sulla riva e gli fece trovare tre belle bistecche di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) San Beda il Venerabile, oggi è la tua festa e virgoletto la “Vita Sancti Cuthberti”, agiografia che dedicasti a un santo monaco delle tue disamene parti, l’estremo nord dell’Inghilterra., trovatosi senza cibo nel giorno dell’Epifania, forse con un paio di confratelli ancora più affamati di lui, dice: “La terra è desolata, ricoperta di neve, una tempesta imperversa e il mare è una furia di onde, stiamo morendo di fame e non c’è possibilità di aiuto umano. Allora assaliamo il Cielo con le preghiere, chiedendo a quello stesso Signore che ha aperto il Mar Rosso e ha nutrito il suo popolo nel deserto, di avere pietà di noi. Non ci lascerà andare digiuni proprio oggi. Andiamo avanti e cerchiamo il banchetto: sicuramente provvederà a farci celebrare con gioia la sua festa”. Dio condusse il Santo sulla riva e gli fece trovare tre belledi ...

Advertising

sportli26181512 : Handanovic: 'Tre trofei nell'ultimo anno, il mio arrivo all'Inter e il podio dei ricordi. Agli altri ruoli invidio.… - miikrookosmos : io peró una cosa gliela invidio: la faccia come il mattonato di san pietro a pensare che qualcun? possa anche solo… - Mariang68677283 : @AuroraFantin Ti invidio. Il Parco di San Giovanni è un luogo meraviglioso. - PieroSrr : @pandadaria @_special_cla_ Però ti invidio lo stesso, troverò il modo di vedere la mia inter a San Siro prima o poi ?? - athalfuns95 : Sono in vacanza anche perché la Samp andrà in ciabatte a San siro, invidio gli interisti sinceramente. -