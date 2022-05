Iervolino: «Il calcio deve essere un modello nello stigmatizzare la violenza, sarà il mio cavallo di battaglia» (Di mercoledì 25 maggio 2022) All’evento organizzato da Il Mattino, con De Laurentiis, c’è anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. “Il calcio italiano è il più bello e autentico d’Europa: lo si è visto quest’anno nella lotta per lo scudetto, per l’Europa e per la salvezza, personalmente ho vissuto l’emozione più grande della mia vita. Per la Salernitana il 70% del fatturato sono i diritti tv e non li trattiamo noi, ma la Lega Serie A: questa è un’anomalia. Le piccole squadre stanno convergendo tutte sulla necessità di dare al calcio una dimensione più internazionale e come si fa? Dando visibilità alle grandi e alla loro capacità di attrarre. Non c’è affatto antagonismo tra le piccole-medie e le grandi. Le squadre di calcio devono cambiare pelle: devono diventare un’industria in grado di essere produttiva. Con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) All’evento organizzato da Il Mattino, con De Laurentiis, c’è anche il presidente della Salernitana, Danilo. “Ilitaliano è il più bello e autentico d’Europa: lo si è visto quest’anno nella lotta per lo scudetto, per l’Europa e per la salvezza, personalmente ho vissuto l’emozione più grande della mia vita. Per la Salernitana il 70% del fatturato sono i diritti tv e non li trattiamo noi, ma la Lega Serie A: questa è un’anomalia. Le piccole squadre stanno convergendo tutte sulla necessità di dare aluna dimensione più internazionale e come si fa? Dando visibilità alle grandi e alla loro capacità di attrarre. Non c’è affatto antagonismo tra le piccole-medie e le grandi. Le squadre didevono cambiare pelle: devono diventare un’industria in grado diproduttiva. Con ...

