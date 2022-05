Draghi: la mafia non fa più stragi, ma si insinua in cda aziende (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Rispetto a 30 anni fa, la mafia ha assunto forme nuove, ma altrettanto temibili. Non viviamo più l'incubo dello stragismo, del terrorismo di stampo mafioso. Le mafie si insinuano nei consigli d'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Rispetto a 30 anni fa, laha assunto forme nuove, ma altrettanto temibili. Non viviamo più l'incubo dellosmo, del terrorismo di stampo mafioso. Le mafie sino nei consigli d'...

Palazzo_Chigi : In occasione del 30° anniversario della #DIA-Direzione Investigativa Antimafia, il Presidente Draghi interviene al… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: La #mafia ha assunto forme nuove ma altrettanto temibili. Tra gli insegnamenti di #Falcone c’è quello… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: Oggi celebriamo la professionalità, l’eroismo dei magistrati come #Falcone e #Borsellino e degli agen… - edoludo : RT @Pinomini57: Gratteri Boccia Draghi sulla lotta alla mafia. 'La magistratura in questo momento è debole' Certo! Al #GovernoCriminale la… - VGjondrekaj : RT @daoggipiudiieri: @MassimGiannini, a #ottoemezzo, discutendo col Dott. Gratteri, tenta di giustificare l'assenza della parola 'mafia' ne… -