AMICI SU FACEBOOK : LA PAGINA CON TUTTI I COMPLEANNI e COME SCARICARE LA LISTA COMPLETA DI MOLTE ALTRE INFORMAZIONI (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo sapevi che esiste una PAGINA nella quale visionare TUTTI i COMPLEANNI dei tuoi AMICI su FACEBOOK divisi per ogni mese? Puoi anche SCARICARE sul tuo computer la LISTA di TUTTI i tuoi contatti con tante ALTRE INFORMAZIONI utili. Vi spieghiamo subito COME procedere. DOVE TROVARE LE DATE DEI COMPLEANNI Per leggere le date di TUTTI i COMPLEANNI vai a questo link https://www.FACEBOOK.com/events/birthdays/ e trovi la tua LISTA personale a disposizione per preparare i tuoi regali per tempo ! COME SCARICARE LA LISTA DEI TUOI AMICI ed avere ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo sapevi che esiste unanella quale visionaredei tuoisudivisi per ogni mese? Puoi anchesul tuo computer ladii tuoi contatti con tanteutili. Vi spieghiamo subitoprocedere. DOVE TROVARE LE DATE DEIPer leggere le date divai a questo link https://www..com/events/birthdays/ e trovi la tuapersonale a disposizione per preparare i tuoi regali per tempo !LADEI TUOIed avere ...

Advertising

GiuseppeConteIT : In diretta con gli amici di @skuolanet: - anaid1958 : RT @LidaSezOlbia: credere nei miracoli e noi siamo certi che da lassù qualcuno ci guarda, impossibile altrimenti. Grazie a tutte le person… - Mimagaan : RT @LidaSezOlbia: credere nei miracoli e noi siamo certi che da lassù qualcuno ci guarda, impossibile altrimenti. Grazie a tutte le person… - RiccardoCompa12 : @metpoliceuk Rotti in culo a Dublino e ... su Facebook insieme ai vostri amici scozzesi (rotti in culo almeno quan… -