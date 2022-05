Upmc, Dell'Acqua “Progetti ambiziosi per il Sud e la Sicilia” (Di martedì 24 maggio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “L'apertura di un primo centro oncologico Upmc in Sicilia è una grande tappa: per noi, per l'Ismett e per l'isola in generale. E' la prima iniziativa ed è significativo che venga aperto con l'intestazione di Hilmann Cancer Center, la branca di Upmc che si occupa di oncologia”. Lo ha detto Giuseppe Dell'Acqua, managing director Upmc in Italia, in un'intervista all'Italpress a proposito Della recente inaugurazione del centro oncologico Upmc all'Ismett di Palermo, che consentirà di esportare il moDello sanitario americano per quanto riguarda le cure avanzate e la ricerca nel campo Dell'oncologia: “E' uno dei centri maggiormente diffusi negli Stati Uniti, aver aperto questo primo centro in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “L'apertura di un primo centro oncologicoinè una grande tappa: per noi, per l'Ismett e per l'isola in generale. E' la prima iniziativa ed è significativo che venga aperto con l'intestazione di Hilmann Cancer Center, la branca diche si occupa di oncologia”. Lo ha detto Giuseppe, managing directorin Italia, in un'intervista all'Italpress a propositoa recente inaugurazione del centro oncologicoall'Ismett di Palermo, che consentirà di esportare il moo sanitario americano per quanto riguarda le cure avanzate e la ricerca nel campo'oncologia: “E' uno dei centri maggiormente diffusi negli Stati Uniti, aver aperto questo primo centro in ...

