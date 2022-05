Udinese, anche Inzaghi in corsa per la panchina: le ultime (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo l’addio di Cioffi l’Udinese sta cercando il profilo giusto per sostituirlo: salgono le quotazioni di Inzaghi L’Udinese sta cercando il sostituto di Cioffi. Nei giorni scorsi l’allenatore e i bianconeri hanno deciso di separare le proprie strade ed ecco che ora Pozzo e Marino dovranno setacciare diversi nomi. Nei giorni scorsi si è parlato di Zanetti, ma salgono le quotazioni di Filippo Inzaghi. Esonerato durante la stagione dal Brescia, era già stato accostato all’Udinese nella stagione scorsa. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo l’addio di Cioffi l’sta cercando il profilo giusto per sostituirlo: salgono le quotazioni diL’sta cercando il sostituto di Cioffi. Nei giorni scorsi l’allenatore e i bianconeri hanno deciso di separare le proprie strade ed ecco che ora Pozzo e Marino dovranno setacciare diversi nomi. Nei giorni scorsi si è parlato di Zanetti, ma salgono le quotazioni di Filippo. Esonerato durante la stagione dal Brescia, era già stato accostato all’nella stagione s. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

