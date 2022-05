Tra Kiev e Mosca è scoppiata un’altra guerra (Di martedì 24 maggio 2022) C’è una guerra nella guerra, in Ucraina. Una guerra che si comincia a combattere dopo che le armi sono state deposte, dopo che i nemici sono stati catturati. È la guerra dei processi ai vinti, che rischia di far assumere al conflitto anche le fattezze della giustizia sommaria. Come quella che sembra essersi abbattuta sul primo criminale di guerra con un volto e un nome: è quello di Vadim Shishimarin, 21 anni, che ieri è stato condannato all’ergastolo da un tribunale di Kiev, come reo confesso dell’assassinio a sangue freddo di un civile. Pur ammettendo le sue colpe, il militare s’era detto pentito. Il suo avvocato dovrebbe fare ricorso contro la sentenza; c’è tempo un mese prima che diventi ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 24 maggio 2022) C’è unanella, in Ucraina. Unache si comincia a combattere dopo che le armi sono state deposte, dopo che i nemici sono stati catturati. È ladei processi ai vinti, che rischia di far assumere al conflitto anche le fattezze della giustizia sommaria. Come quella che sembra essersi abbattuta sul primo criminale dicon un volto e un nome: è quello di Vadim Shishimarin, 21 anni, che ieri è stato condannato all’ergastolo da un tribunale di, come reo confesso dell’assassinio a sangue freddo di un civile. Pur ammettendo le sue colpe, il militare s’era detto pentito. Il suo avvocato dovrebbe fare ricorso contro la sentenza; c’è tempo un mese prima che diventi ...

