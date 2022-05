Tomori | «La partita vinta contro il Napoli al Maradona è stata una delle più difficili del campionato»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 maggio 2022) Il Corriere dello Sport intervista il difensore del Milan, Fikayo. Indica lal’Inter come quella della svolta per la vittoria del. «Quellal’Inter sicuramente. Ma penso anche a quella con la Lazio. Sono stati diversi i momenti in cui abbiamo avuto la forza per reagire alle difficoltà e portare a casa il risultato». Lapiù complicata? «Quella persa con il, perché era il mio compleanno. A parte gli scherzi, èpiù difficile quellaale poi quelle con l’Inter e con la Juve. E non dimentico nemmeno le sfide con l’Udinese: sono molto fisici ed è difficile metterli sotto». Su Pioli: «Mi dà sempre tanti consigli, mi aiuta quando capita di commettere ...