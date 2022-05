“Scusami, Serena”. Paolo Belli non trattiene l’emozione e fa commuovere tutti: “È sempre con me” (Di martedì 24 maggio 2022) Lunga intervista a Oggi è un altro giorno per Paolo Belli. Il cantante ha parlato con la conduttrice Serena Bortone e ha ricordato i suoi esordi in tv e le collaborazioni con i grandi cantanti italiani. L’artista ha parlato del suo nuovo album, un omaggio a tutti i suoi miti, da Toto Cotugno a Lucio Dalla. “A Vasco Rossi devo tantissimo”, ha spiegato: “Sono arrivato a Sanremo grazie a lui. Pensavo fosse finita lì, invece mi ha portato in tournèe per due anni. Io ero già suo fan, lo conoscevo da quando faceva il dj”. Paolo Belli ha compiuto 60 anni lo scorso marzo ed è sposato con Deanna. I due stanno insieme da 40 anni: “Abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni… la nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione”, ha detto tempo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Lunga intervista a Oggi è un altro giorno per. Il cantante ha parlato con la conduttriceBortone e ha ricordato i suoi esordi in tv e le collaborazioni con i grandi cantanti italiani. L’artista ha parlato del suo nuovo album, un omaggio ai suoi miti, da Toto Cotugno a Lucio Dalla. “A Vasco Rossi devo tantissimo”, ha spiegato: “Sono arrivato a Sanremo grazie a lui. Pensavo fosse finita lì, invece mi ha portato in tournèe per due anni. Io ero già suo fan, lo conoscevo da quando faceva il dj”.ha compiuto 60 anni lo scorso marzo ed è sposato con Deanna. I due stanno insieme da 40 anni: “Abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni… la nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione”, ha detto tempo ...

