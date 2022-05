"Questa è 100 kg!": la vergognosa sfida con le ragazze obese, cosa è la Boiler summer cup (Di martedì 24 maggio 2022) L'ultima challange che infiamma Tik Tok si chiama "Boiler summer cup". Si tratta di filmare il tentativo di adescare, ad esempio in una discoteca, ragazze in sovrappeso. La "sfida" è stata immediatamente bollata come "vergognosa" sui social, ma di fatto è diventata virale. "Sta girando su tiktok Questa specie di challenge chiamata Boiler summer cup dove i ragazzi in discoteca come sfida devono farsi le ragazze più grosse possibili. A me fate na pena, pensare pure che quelle povere madri si so dovute squarciare la fessa o la pancia per farvi uscire", scrive un utente. La challenge dovrebbe iniziare ufficialmente il 21 giugno, ma molti, come riporta Repubblica, hanno iniziato il gioco che è ha elementi di bullismo, body ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) L'ultima challange che infiamma Tik Tok si chiama "cup". Si tratta di filmare il tentativo di adescare, ad esempio in una discoteca,in sovrappeso. La "" è stata immediatamente bollata come "" sui social, ma di fatto è diventata virale. "Sta girando su tiktokspecie di challenge chiamatacup dove i ragazzi in discoteca comedevono farsi lepiù grosse possibili. A me fate na pena, pensare pure che quelle povere madri si so dovute squarciare la fessa o la pancia per farvi uscire", scrive un utente. La challenge dovrebbe iniziare ufficialmente il 21 giugno, ma molti, come riporta Repubblica, hanno iniziato il gioco che è ha elementi di bullismo, body ...

