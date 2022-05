Puigdemont | la Corte di Giustizia Ue ha ristabilito l' immunità parlamentare provvisoria

Advertising

ilpost : La Corte di giustizia europea ha ripristinato l’immunità parlamentare all’ex presidente catalano Carles Puigdemont - Dondolino72 : RT @ilpost: La Corte di giustizia europea ha ripristinato l’immunità parlamentare all’ex presidente catalano Carles Puigdemont https://t.co… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Corte di giustizia europea ha ripristinato l’immunità parlamentare all’ex presidente catalano Carles Puigdemont https://t.co… - gravitazeroeu : RT @ilpost: La Corte di giustizia europea ha ripristinato l’immunità parlamentare all’ex presidente catalano Carles Puigdemont https://t.co… - ilpost : La Corte di giustizia europea ha ripristinato l’immunità parlamentare all’ex presidente catalano Carles Puigdemont -

TGCOM

Il leader degli eurodeputati indipendentisti catalani Carles, ha visto ristabilita la sua immunità parlamentare. A deciderlo è stata ladi Giustzia dell'Ue, che ha esteso il provvedimento anche agli altri due colleghi di, Toni Colin ...Ladi giustizia dell'Unione Europea ha ordinato di ripristinare provvisoriamente l'immunità parlamentare all'eurodeputato ed ex presidente catalano Carles. Oltre che a, è ... Ue, Corte Giustizia: sì a immunità provvisoria per eurodeputato catalano Puigdemont Con la decisione di oggi il Tribuinale di Lussuemburgo ha sospeso in via cautelare gli effetti della rimozione approvata dal Parlamento europeo nel marzo 2020. Insieme a lui anche Toni Colin e Clara P ...La Corte di Giustizia UE, in via cautelare, ha ripristinato l'immunità parlamentare per l'eurodeputato catalano Carles Puigdemont. La decisione riguarda anche altri due europarlamentari catalani, Toni ...