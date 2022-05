Milan, Ibrahimovic con il sigaro diventa un murale in Svezia (FOTO) (Di martedì 24 maggio 2022) In Svezia è stato disegnato un murale che ritrae Zlatan Ibrahimovic con il sigaro in bocca, fumato durante i festeggiamenti a Reggio Emilia Leggi su pianetamilan (Di martedì 24 maggio 2022) Inè stato disegnato unche ritrae Zlatancon ilin bocca, fumato durante i festeggiamenti a Reggio Emilia

Advertising

GoalItalia : Il discorso di Zlatan #Ibrahimovic al Milan campione d'Italia: da brividi! ?? - AntoVitiello : È arrivato due anni e mezzo fa e ha cambiato la mentalità del #Milan. L'avevano preso per pazzo quando diceva di vo… - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - fant_chia_amor : RT @FraNasato: Secondo @86_longo Ibrahimovic ha deciso di continuare ancora per un’altra stagione. Tutto è vincolato a un nuovo consulto me… - PianetaMilan : .@acmilan , #Ibrahimovic con il sigaro diventa un murale in #Svezia (FOTO) #ACMilan #Milan #SempreMilan -