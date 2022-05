"Cos'è successo alla Ferrari di Leclerc": la conferma più temuta, perché si mette malissimo (Di martedì 24 maggio 2022) La rottura del motore della Ferrari di Charles Leclerc a Barcellona? La Gazzetta dello Sport lo ha riportato in anticipo nel pomeriggio di lunedì: colpa della turbina. Un inconveniente già accaduto sull'Alfa Romeo di Valtteri Bottas durante le prove del venerdì, e l'indizio ce lo ha dato il fischio che si era sentito nelle riprese tv quanto il monegasco, via radio, ha avvertito la squadra che qualcosa non funzionava ("Non ho più potenza, che succede?”). Un grande peccato per la rossa, che fino a prima della Spagna non aveva mai avuto problemi di affidamento, al contrario della rivale Red Bull guidata da Max Verstappen, out a Sakhir e a Melbourne. Ferrari, coperta corta sui motori La Ferrari dunque dovrà stare attenta con i motori, visto che il regolamento consente di utilizzare solo tre power unit in stagione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) La rottura del motore delladi Charlesa Barcellona? La Gazzetta dello Sport lo ha riportato in anticipo nel pomeriggio di lunedì: colpa della turbina. Un inconveniente già accaduto sull'Alfa Romeo di Valtteri Bottas durante le prove del venerdì, e l'indizio ce lo ha dato il fischio che si era sentito nelle riprese tv quanto il monegasco, via radio, ha avvertito la squadra che qualcosa non funzionava ("Non ho più potenza, che succede?”). Un grande peccato per la rossa, che fino a prima della Spagna non aveva mai avuto problemi di affidamento, al contrario della rivale Red Bull guidata da Max Verstappen, out a Sakhir e a Melbourne., coperta corta sui motori Ladunque dovrà stare attenta con i motori, visto che il regolamento consente di utilizzare solo tre power unit in stagione ...

