"Calhanoglu figlio di putt***": scandalo-Milan, chi lancia il coro dal bus-scudetto | Video (Di martedì 24 maggio 2022) Nel mirino dei tifosi del Milan, durante la scatenata e lunghissima festa scudetto, ci è finito Hakan Calhanoglu, il grande ex passato all'Inter, quello delle parole non elegantissime sulla sua ex squadra nel primo giorno in rossonero e lo stesso delle mani alle orecchie rivolte ai tifosi rossoneri dopo aver segnato su rigore nel derby d'andata. Insomma, tra il Milan e Calha è finita malissimo. A testimoniarlo anche i tantissimi cori contro di lui durante la festa per le strade di Milano e durante il corteo del pullman scoperto. Il punto è che questi cori, forse, sono partiti anche da chi non avrebbero dovuto partire. Insomma, un altro caso che fa il paio con lo striscione "la Coppa Italia mettila nel cu***" esposto da alcuni giocatori sul pullman e che sta facendo tanta polemica. Nel pomeriggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Nel mirino dei tifosi del, durante la scatenata e lunghissima festa, ci è finito Hakan, il grande ex passato all'Inter, quello delle parole non elegantissime sulla sua ex squadra nel primo giorno in rossonero e lo stesso delle mani alle orecchie rivolte ai tifosi rossoneri dopo aver segnato su rigore nel derby d'andata. Insomma, tra ile Calha è finita malissimo. A testimoniarlo anche i tantissimi cori contro di lui durante la festa per le strade dio e durante il corteo del pullman scoperto. Il punto è che questi cori, forse, sono partiti anche da chi non avrebbero dovuto partire. Insomma, un altro caso che fa il paio con lo striscione "la Coppa Italia mettila nel cu***" esposto da alcuni giocatori sul pullman e che sta facendo tanta polemica. Nel pomeriggio ...

