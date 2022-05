Borsa: Milano riduce calo ( - 0,6%), salgono Banco Bpm e Bper (Di martedì 24 maggio 2022) Piazza Affari riduce il calo dopo 3 ore di contrtattazioni. L'indice Ftse Mib cede lo 0,63% a 23.984 punti, frenato da Pirelli ( - 2,66%), Amplifon ( - 2,42%), Moncler ( - 2,51%), Stm ( - 2,14%), ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Piazza Affariildopo 3 ore di contrtattazioni. L'indice Ftse Mib cede lo 0,63% a 23.984 punti, frenato da Pirelli ( - 2,66%), Amplifon ( - 2,42%), Moncler ( - 2,51%), Stm ( - 2,14%), ...

