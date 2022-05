Borgo della Mistica: gusto, benessere e natura a due passi da Roma (Di martedì 24 maggio 2022) Nella Tenuta della Mistica, accanto all’Acquedotto Alessandrino, in piena campagna anche se all’interno del Grande Raccordo Anulare della città di Roma, sorge il Borgo della Mistica, nuova sfida imprenditoriale della famiglia Federici che ha voluto rivoluzionare questa zona puntando su ristorazione di qualità, benessere e valorizzazione del tempo libero. Il Borgo sorge attorno agli orti produttivi e didattici della Tenuta, interessati dalla vendita diretta e dalla trasformazione. Il progetto si pone l’obiettivo di “sostenere un’economia locale che includa i prodotti agricoli e agroalimentari del territorio – dalla produzione al consumo – e quello di salvaguardare la sostenibilità oltre che la cura ... Leggi su funweek (Di martedì 24 maggio 2022) Nella Tenuta, accanto all’Acquedotto Alessandrino, in piena campagna anche se all’interno del Grande Raccordo Anularecittà di, sorge il, nuova sfida imprenditorialefamiglia Federici che ha voluto rivoluzionare questa zona puntando su ristorazione di qualità,e valorizzazione del tempo libero. Ilsorge attorno agli orti produttivi e didatticiTenuta, interessati dalla vendita diretta e dalla trasformazione. Il progetto si pone l’obiettivo di “sostenere un’economia locale che includa i prodotti agricoli e agroalimentari del territorio – dalla produzione al consumo – e quello di salvaguardare la sostenibilità oltre che la cura ...

