Allan Lazio | Sarri rivuole il suo pupillo | la strategia biancoceleste

(Di martedì 24 maggio 2022) Lafa sul serio pervorrebbe avere di nuovo la possibilità di lavorare con il suo. Laè e rimane il sogno di mercato delladi Maurizio. Il centrocampista brasiliano da aprile ha intenzione di lasciare l’Everton e manda messaggi d’amore al suo ex allenatore. Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe facilitare l’operazione portata avanti dallama non sarà facile ottenere lo svincolo. Anche l’ingaggio è elevato: 4 milioni. Il giocatore – comunque – tornerebbe volentieri a lavorare con il suo ex allenatore. Un triennale, sfruttando i benefici fiscali del Decreto Crescita, potrebbe consentire alladi avvicinarlo. Tutto dipenderà dalle strategie ...

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio all'assalto di Allan: il piano ?? - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Lazio, #Allan prova a svincolarsi dall'#Everton Il desiderio del brasiliano è di tornare a essere allenato da #Sarri… - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, #Allan prova a svincolarsi dall'#Everton Il desiderio del brasiliano è di tornare a essere allenato da… - fel7ipe : @Solo_La_Lazio Se mi danno allan a zero non mi lamento di certo - Fantacalcio : Calciomercato Lazio, rivoluzione con Sarri: da Allan a Chust, ecco tutti i nomi -

ROMA - Sarri ci pensa.allaè un'opzione da non scartare. Dai primi giorni di aprile il brasiliano spinge per essere liberato dall' Everton . I Toffies sono rimasti in Premier dopo aver rischiato a lungo. Un'...Il sogno di Sarri sarebbe Loftus - Cheek per sostituirlo, ma il vecchio pupillopotrebbe liberarsi gratis dall'Everton., Lotito si sfoga: 'Questa è una società protagonista, non ...ROMA - Pepe Reina ha messo i guanti da portiere nel cassetto, in queste vacanze si dedicherà al golf. Il giocatore della Lazio sarà tra i partecipanti del quarto Golf Legends Trophy, torneo che si svo ...Allan potrebbe ritrovare Sarri alla Lazio, ma tutto dipende dalle strategie del club inglese, uno dei più ricchi, con cui ha il contratto in scadenza nel 2023. Unica strada potrebbe essere quella ...