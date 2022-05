Vaiolo delle scimmie | sono 4 i casi accerti | nel Lazio 15 persone in isolamento

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - InterGerard : RT @IM_Aldebaran: @murieIismo Rubano la medaglia al loro pseudo-allenatore e si pestano a vicenda... Si trasmettono pure il vaiolo delle sc… - Biagiothai : RT @benireiser: @OrtigiaP @borghi_claudio @maryfagi @Leonard1306__ @madforfree @barbarab1974 @fdragoni @boni_castellane @maiameraime @Healt… -

Il ragazzo era da poco tornato dalle Canarie Ilscimmie arriva in Toscana. Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo è stato ricoverato un uomo di 32 anni di Arezzo rientrato nei giorni scorsi da una vacanza ...92 casi confermati e 28 casi sospetti discimmie : questo il bilancio dell'Oms legati a 12 Stati membri dove la malattia non è endemica. Sono stati registrati contagi in Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, ...Nessun infetto, però, ha mai viaggiato nei paesi in cui questa malattia è endemica (soprattutto in Africa). Sono 92 i casi di vaiolo delle scimmie segnalati all'Oms da parte di 12 stati membri, tra ...Oggi è stato confermato il quarto caso di vaiolo delle scimmie in Italia. Ma quali sono i sintomi per riconoscere la malattia e qual è la terapia da adottare Ne abbiamo parlato con il prof. Bassetti.