Spalletti: “Con l’addio di Baldini peggioreremo sicuramente” (Di lunedì 23 maggio 2022) Luciano Spalletti perde uno dei suoi collaboratori tecnici più fidati: Daniele Baldini non sarà più nello staff del Napoli. La decisione è stata presa per questioni personali, ma lascia un vuoto all’interno del gruppo di lavoro dell’allenatore toscano. Non è un caso che Spalletti al termine di Spezia-Napoli, analizzando il match ed il futuro della sua squadra abbia voluto sottolineare l’addio al suo collaboratore. “Una cosa permettetemi di dirla: come staff, con la partenza di Daniele Baldini, peggioreremo certamente. Baldini, oltre a essere un mio amico è mio collaboratore storico, vero uomo di calcio, un allenatore che potrebbe tranquillamente allenare in Serie A. Rispetto la sua decisione di fermarsi ma non posso che essere preoccupato per il vuoto che lascerà ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 23 maggio 2022) Lucianoperde uno dei suoi collaboratori tecnici più fidati: Danielenon sarà più nello staff del Napoli. La decisione è stata presa per questioni personali, ma lascia un vuoto all’interno del gruppo di lavoro dell’allenatore toscano. Non è un caso cheal termine di Spezia-Napoli, analizzando il match ed il futuro della sua squadra abbia voluto sottolineareal suo collaboratore. “Una cosa permettetemi di dirla: come staff, con la partenza di Danielecertamente., oltre a essere un mio amico è mio collaboratore storico, vero uomo di calcio, un allenatore che potrebbe tranquillamente allenare in Serie A. Rispetto la sua decisione di fermarsi ma non posso che essere preoccupato per il vuoto che lascerà ...

