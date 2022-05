Salernitana, Iervolino: “È l’impresa più entusiasmante che ho mai contribuito a realizzare” (Di lunedì 23 maggio 2022) Salernitana – Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha pubblicato sui social un messaggio di ringraziamento e di felicità dopo la salvezza granata. La compagine di Nicola ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo, è riuscita a salvarsi nonostante la sconfitta in casa contro l’Udinese grazie al favorevole risultato tra Cagliari e Venezia. Grande lavoro svolto da società, allenatore e giocatori. “Grazie di cuore a tutti i tifosi della Salernitana, abbiamo scritto una bellissima pagina di sport. Possiamo ora svelare i nostri ingredienti: coraggio, passione, determinazione, furore agonistico, spirito di gruppo e tanto amore. Un grazie ai calciatori, al mister, al direttore, all’Ad, ai vari manager e responsabili ma soprattutto ai tifosi che sono la gioia ed il vanto della Salernitana. È ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 23 maggio 2022)– Danilo, presidente della, ha pubblicato sui social un messaggio di ringraziamento e di felicità dopo la salvezza granata. La compagine di Nicola ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo, è riuscita a salvarsi nonostante la sconfitta in casa contro l’Udinese grazie al favorevole risultato tra Cagliari e Venezia. Grande lavoro svolto da società, allenatore e giocatori. “Grazie di cuore a tutti i tifosi della, abbiamo scritto una bellissima pagina di sport. Possiamo ora svelare i nostri ingredienti: coraggio, passione, determinazione, furore agonistico, spirito di gruppo e tanto amore. Un grazie ai calciatori, al mister, al direttore, all’Ad, ai vari manager e responsabili ma soprattutto ai tifosi che sono la gioia ed il vanto della. È ...

