Roma-Feyenoord in tv in chiaro? Canale | orario e streaming finale Conference League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 maggio 2022) Lacerca quel trofeo che le manca dal 2008. Mercoledì alle 21:00 la squadra di Josè Mourinho sfiderà ilindinella cornice dell’Arena Kombetare di Tirana. Dopo aver vinto due volte la Championse l’Europa, José Mourinho ha l’occasione per vincere la terza importante competizione UEFA per club. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e Dazn, ma anche insu TV8 oltre che insu NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.