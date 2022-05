Parma | individuato il sostituto di Iachini!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 23 maggio 2022) Stagione disastrosa quella delche, dopo una campagna acquisti faraonica, aveva ben altre intenzioni che quelle di terminare a metà classifica. La scommessa iniziale di Maresca non ha pagato, ed anche l’arrivo di Iachini non è riuscito a mettere le cose a posto. PecchiaIachiniSecondo quanto riportato da Tuttomercatweb, il presidente Krause avrebbecome tecnico per la prossima stagione Fabio Pecchia, che a da poco deciso di abbandonare la Cremonese nonostante la promozione. Su di lui c’è anche il Benevento appena uscito dai playoff per la Serie A.