Modello 730 precompilato, disponibile da oggi: tutte le info utili e le novità per il 2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) A partire da oggi, lunedì 23 maggio, sarà possibile accedere al 730 precompilato 2022, collegandosi al sito agenziaentrate.gov.it con credenziali SPID, CIE o CNS, o consegnando un'apposita delega al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, a un Caf o un professionista abilitato.

