Mbappé | «Parlato un minuto di soldi | importante era progetto»

(Di lunedì 23 maggio 2022) «È stata una decisione difficile, mi sono rifugiato nelle partite, in quello che so fare. Sapevo che avrei dovuto parlare ma avevo bisogno di prendermi del tempo. Non ho mai avvertito la pressione». Ha esordito così Kyliannel corso di una conferenza stampa organizzata per celebrare il rinnovo di contratto della stella francese con L'articolo

... Mbappè mette in chiaro che "non avrò altri ruoli se non quello sul campo", nè la questione economica è stata decisiva: "Abbiamodi progetto per mesi e di soldi per cinque minuti. È vero che ...Il presidente del Psg: "Maidi soldi con Kylian, quel che conta è il progetto sportivo. La Liga non è più quella di tre ... Nasser Al Khelaifi Conferenza stampa di presentazione diche è ...