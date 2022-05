Johnny Depp, l’attrice Eva Green: «Lui ha un cuore meraviglioso» (Di lunedì 23 maggio 2022) Da settimane, il processo di Johnny Depp e Amber Heard sta attirando l’attenzione da ogni parte del mondo. Molte celebrità si stanno esponendo dando il proprio appoggio ad una delle due parti. Nelle scorse ore è toccato a Eva Green, attrice che ha lavorato con Depp in Dark Shadows. Su Instagram ha pubblicato una foto insieme al collega e corredando di parole chiare e dirette: «Non ho dubbi sul fatto che Johnny riuscirà ad emergere con il suo buon nome e che il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo» scrive Green. E aggiungendo: «La vita sarà migliore di quanto non sia mai stata per lui e la sua famiglia». Quelle di Green sono parole importanti visto che la tensione mediatica sul caso Amber-Depp è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 23 maggio 2022) Da settimane, il processo die Amber Heard sta attirando l’attenzione da ogni parte del mondo. Molte celebrità si stanno esponendo dando il proprio appoggio ad una delle due parti. Nelle scorse ore è toccato a Eva, attrice che ha lavorato conin Dark Shadows. Su Instagram ha pubblicato una foto insieme al collega e corredando di parole chiare e dirette: «Non ho dubbi sul fatto cheriuscirà ad emergere con il suo buon nome e che il suosarà rivelato al mondo» scrive. E aggiungendo: «La vita sarà migliore di quanto non sia mai stata per lui e la sua famiglia». Quelle disono parole importanti visto che la tensione mediatica sul caso Amber-è ...

