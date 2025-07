Sinner-Dimitrov a Wimbledon 2025

La grinta di Jannik Sinner si fa strada tra i campi di Wimbledon 2025, mentre la seconda settimana si apre con una sfida all'ultimo punto. Dopo aver superato il primo turno con determinazione, il talento di San Candido si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante edizione, alimentando le speranze di un’Italia che sogna la rivincita. La domanda ora è: riuscirà Sinner a fermare Alcaraz e conquistare il titolo?

Inizia la seconda settimana di Wimbledon e i primi due giocatori più forti al mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sono ancora in corsa per il titolo. Tutti gli appassionati di tennis sperano di vedere una finale tra il 23enne di San Candido e lo spagnolo, con gli italiani che sperano in un esito diverso rispetto agli ultimi cinque incontri, in cui ha trionfato sempre Alcaraz. Percorso netto fin qui per Sinner, che ha battuto al primo turno il connazionale Luca Nardi, per poi sconfiggere Aleksandar Vucic e Pedro Martinez, tutti in tre set. Uno degli ottavi di finale più attesi di Wimbledon 2025 è senza dubbio quello tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov in programma oggi 7 luglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Dimitrov a Wimbledon 2025

Sinner-Dimitrov diretta, Wimbledon: Jannik a caccia dei quarti di finale. Dove vederla in tv e streaming - Si apre la seconda settimana di Wimbledon per Jannik Sinner che oggi, lunedì 7 luglio, sfiderà il rivale Dimitrov in un match valido per gli ottavi di finale del terzo Slam ... Da ilmessaggero.it

