Apre L' Opificio Italiacamp arch Lococo | bellezza e fascino

Apre i battenti l'Opificio Italiacamp Arch, un luogo che incanta per la sua bellezza e fascino senza tempo. Situato a Roma, questo spazio celebra la grande tradizione italiana nella lavorazione del marmo, regalando un’esperienza unica tra colori e storie di pietra. Un vero paradiso per gli appassionati di arte e architettura, dove ogni dettaglio racconta secoli di maestria e passione. E ora, scopriamo insieme cosa rende questo luogo così speciale.

Roma, 7 lug. (askanews) - "La prima volta che sono venuto a vedere questo luogo l'ho trovato bellissimo e pieno di fascino, io ho sempre avuto la passione per i marmi, quindi vederli qui in questa che era la storia di Roma I colori dei marmi mi hanno sempre affascinato. Trovarmi in un posto dove sono stati usati, sono stati lavorati, sono stati collezionati tanti di questi marmi era un grossissimo stimolo Poi dall'altra parte era una zona industriale, un edificio con poca fondamenta, un edificio che andava completamente consolidato con le esigenze di riutilizzarlo per una funzione aperta al pubblico, con un'esigenza del genio civile e dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Apre L'Opificio Italiacamp, arch. Lococo: bellezza e fascino

