Texas l' incredibile salvataggio in elicottero di una persona bloccata nelle inondazioni

In Texas, un incredibile salvataggio in elicottero ha commosso il mondo, testimoniando il coraggio delle squadre di soccorso di fronte alle devastanti inondazioni che hanno causato quasi 90 vittime, tra cui giovani e animatrici di un campo cristiano. Le immagini di Lorena Guillen da Kerrville raccontano una storia di speranza e resilienza, mentre la furia della natura si abbatte impietosa sullo Stato. La lotta contro le acque continua, ma questa straordinaria operazione dimostra che anche nelle crisi più difficili, la solidarietà trionfa.

Le squadre dei soccorsi in Texas hanno faticato a muoversi tra le macerie, alla ricerca delle vittime dell’ alluvione catastrofica che ha colpito lo Stato Usa durante il fine settimana del 4 luglio, causando quasi 90 morti, tra cui oltre due dozzine di ragazze e animatrici di un campo cristiano femminile. Le riprese video di Lorena Guillen da Kerrville, Texas, mostrano il salvataggio di una persona in elicottero e ulteriori danni causati dall’alluvione domenica. Con altra pioggia in arrivo, il rischio di nuove inondazioni resta alto nelle aree già sature del centro Texas. Le autorità hanno detto che il bilancio delle vittime è destinato a salire, mentre le squadre cercano molte persone ancora disperse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Texas, l'incredibile salvataggio in elicottero di una persona bloccata nelle inondazioni

In questa notizia si parla di: texas - salvataggio - persona - incredibile

Texas, l'incredibile salvataggio in elicottero di una persona bloccata nelle inondazioni; Maltempo, 7 ragazzi bloccati su isolotto sul Piave: salvati dai vigili del fuoco; Dazi, Trump invia le lettere: per Giappone e Corea al 25% dal primo agosto.

L'incredibile salvataggio di una persona caduta con la macchina in acqua (VIDEO) - Fanpage.it - L’incredibile salvataggio di una persona caduta con la macchina in acqua (VIDEO) Una tragedia sventata, gli abitanti salvano la vittima dell’incidente. Si legge su fanpage.it

Poliziotto del Texas compie un salvataggio eroico di una madre bloccata in auto in uno stagno - MSN - The post Poliziotto del Texas compie un salvataggio eroico di una madre bloccata in auto in uno stagno appeared first on Trânsito e metrô. Lo riporta msn.com