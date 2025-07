Non dovremmo prendere sul serio il dibattito sullo ius scholae e le promesse di Tajani.

L'estate porta con sé i classici tormentoni politici, e tra questi torna puntuale il dibattito su ius scholae e ius culturae, animato dalle promesse di Tajani. Ma è davvero il momento di prenderli sul serio? Scopriamo insieme perché queste discussioni, spesso più mediatiche che sostanziali, meritano un'analisi critica e attenta. Continua a leggere per svelare i motivi per cui il vero cambiamento richiede ben altro impegno.

Come ogni estate, torna il tormentone preferito da Antonio Tajani: lo ius scholae o ius culturae. E, come ogni estate, vi spieghiamo perché non va preso sul serio. 🔗 Leggi su Fanpage.it