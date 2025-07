Napoli non ti riconosco più | dopo la mozione anti Israele l’ex rabbino capo rinuncia alla cittadinanza onoraria

Napoli si confronta con una scelta difficile: dopo la mozione anti-Israele approvata dal Consiglio comunale, il rabbino capo Scialom Bahbout rinuncia alla cittadinanza onoraria, sottolineando la sua ferma protesta. Un gesto forte che scuote le coscienze e riflette le tensioni di una cittĂ divisa tra solidarietĂ e critica. Ma quale sarĂ il futuro di Napoli in questa intricata vicenda?

Scialom Bahbout, giĂ rabbino capo della comunitĂ ebraica di Napoli, rinuncia alla cittadinanza onoraria del capoluogo campano in segno di protesta per la mozione approvata il 2 luglio dal Consiglio comunale, nella quale si chiede al sindaco di “interrompere rapporti con enti e istituzioni legati al governo israeliano” dopo i massacri a Gaza. In una lettera al sindaco Manfredi, Bahbout comunica la rinuncia e la motiva così: “Un recente voto del Consiglio promuove un boicottaggio contro l’unica democrazia del Medio Oriente: con tale voto l’amministrazione napoletana ha inteso appoggiare assassini criminali e terroristi che hanno gli stessi scopi e metodi di quelli che furono cacciati dalla popolazione nel 1943 durante le Quattro Giornate”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

