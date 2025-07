Nuovo Obiettivo Live – Campionato Sprint UEFA Women’s EURO

Preparati a vivere l'emozione degli Europei femminili come mai prima d'ora con EA SPORTS FC 25! La modalità Amichevoli Ultimate Team Live svela il nuovo Campionato Sprint UEFA Women’s EURO, offrendo sfide giornaliere e obiettivi globali che ti permetteranno di ottenere pacchetti e oggetti speciali. Completa le tappe, accumula premi e dimostra la tua abilità nel torneo più appassionante dell’anno. Il ritmo è incalzante, e il tempo a disposizione è limitato: sei pronto a conquistare la gloria?

EA SPORTS FC 25 celebra gli Europei femminili con una serie di sfide giornaliere e generali nella modalità Amichevoli Ultimate Team Live: Campionato sprint UEFA Women’s EURO I. Completando le varie tappe si ottengono pacchetti e oggetti per le Evoluzioni. Ogni 24 ore vengono sbloccati nuovi obiettivi giornalieri, mentre una sezione generale raccoglie sfide più ampie collegate a tutte e cinque le tappe dell’evento. Tempo a disposizione per gli obiettivi giornalieri: meno di 24 ore Tempo a disposizione per gli obiettivi generali: 5 giorni Tutti i premi sono non scambiabili Obiettivi del Giorno 2 Gioca 2 partite Gioca 2 partite in Campionato sprint UEFA Women’s EURO II. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Nuovo Obiettivo Live – Campionato Sprint UEFA Women’s EURO

