Lily Gladstone torna al cinema con The Thomas Crown Affair

Lily Gladstone fa il suo grande ritorno al cinema con una nuova interpretazione in The Thomas Crown Affair, diretto da Michael B. Jordan. La sua presenza promette di sorprendere e arricchire questa rivisitazione cinematografica, insieme a star come Kenneth Branagh e Taylor Russell. Con un cast così stellare e una trama avvolgente, l’attesa cresce: cosa ci riserverà questa versione moderna di un classico intramontabile? Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli!

La candidata all’Oscar Lily Gladstone ( Killers of the Flower Moon ) è un’altra new entry nella rivisitazione di The Thomas Crown Affair di Amazon MGM Studios, che sarà diretta e interpretata da Michael B. Jordan. Non si sa ancora nulla sul ruolo che Gladstone interpreterà . Il premio Oscar Kenneth Branagh è un’altra new entry nel cast. Jordan e Taylor Russell sono i protagonisti del cast del film, le cui riprese inizieranno quest’estate e la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 5 marzo 2027. Mentre i dettagli della trama sono ancora segreti, sia il film originale del 1968 della United Artists che il remake del 1999 della MGM erano storie di rapine incentrate su un uomo ricco e in cerca di emozioni forti che orchestra una rapina ad alto rischio solo per la sfida, per poi ritrovarsi invischiato in un complesso gioco del gatto e del topo con un brillante investigatore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

