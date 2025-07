Basket femminile l’Italia chiude il girone con una vittoria in volata sulla Finlandia agli Europei Under 18

L’Italbasket femminile under 18 conclude il girone C degli Europei in Spagna con un emozionante successo in volata sulla Finlandia, dimostrando carattere e determinazione. Dopo la sconfitta contro la Slovenia, le azzurrine si sono riscattate, portando a casa una vittoria fondamentale. Ora l’obiettivo è concentrarsi sui quarti di finale, dove Francesca Baldassare si mette in evidenza con prestazioni da protagonista, pronta a guidare la squadra verso nuovi traguardi.

L’Italbasket femminile chiude il girone C agli Europei Under 18 in svolgimento in Spagna con un successo in volata! Dopo il ko di ieri sera contro la Slovenia (53-64) le azzurrine rialzano prontamente la testa battendo la Finlandia per 61-59, completando così la fase a gironi con un bilancio di due vittorie ed un ko al secondo posto. Ora testa ai quarti di finale, in attesa di conoscere la propria avversaria. Francesca Baldassare sugli scudi con 13 punti, insieme a Marianna Zanetti che mette a referto 10 punti – 9 punti per Emma Giacchetti ed Isabel Mohamud Mohamed Hassan, con Mace ed Ogun migliori realizzatrici della Finlandia con 11 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, l’Italia chiude il girone con una vittoria in volata sulla Finlandia agli Europei Under 18

In questa notizia si parla di: femminile - chiude - girone - volata

Rari Nantes chiude la stagione di serie A2 femminile con vittoria sul Volturno - La Rari Nantes conclude la stagione di Serie A2 femminile con una convincente vittoria contro il Volturno, chiudendo il campionato con il punteggio di 13-10.

In entrambe le foto c'è la stessa squadra, ossia l'under 13 femminile di Valtarese Basket, fresca campione dell'Emilia Romagna e seconda squadra più forte in Italia. Queste ragazzine hanno realizzato la più grande impresa sportiva della stagione. - nella foto s - facebook.com Vai su Facebook

Ultima giornata di andata, volata tra Ternana e Parma per il titolo d'inverno. Gialloblù in casa con la Freedom nell'anticipo di sabato; Volley Modena conquista il secondo posto nel girone B di B1 femminile; VBC Viterbo, volata finale per conquistare la B2: i play-off iniziano da Colleferro.

L’Italia del basket femminile domina il girone e vola ai quarti: Zandalasini trascina le azzurre - L’Italia si è imposta nel girone B degli Europei, uno dei più competitivi, confermandosi tra le grandi favorite del torneo. Riporta informazione.it

Basket, agli Europei femminili l'Italia batte anche la Lituania e vince il girone - Foto di FIBA Una grande Italia chiude la fase a gironi degli Europei con tre vittorie su tre. Secondo informazione.it