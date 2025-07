La Milano di Sala | tra drappi neri donne velate e inni all’Islam ormai sembra Teheran Il silenzio del Pd

Milano, una volta simbolo del Made in Italy e della sua vivace eleganza, oggi si trasforma sotto occhi preoccupati. Tra drappi neri, donne velate e inni all’Islam, la città incarna un’immagine inquietante di decadenza e controllo, quasi una Teheran in miniatura. Il silenzio del Pd e la complicità del sindaco Sala alimentano questa deriva, mentre circa un migliaio di musulmani si sono radunati in stazione centrale. La capitale meneghina sta cambiando volto: cosa ci attende?

Milano come Teheran. Per fortuna non c’è la guerra, ma la cittĂ che un tempo era il simbolo del Made in Italy, oggi sembra la capitale dell’Iran e mostra la sua decadenza e un controllo del territorio, da parte dei gruppi musulmani, che rischia di implodere. Nel silenzio del Pd e con la compiacenza del sindaco, Beppe Sala. Milano islamizzata. Questo fine settimana circa un migliaio di musulmani si è riversato in piazza in stazione Centrale a Milano per il rito dell’Ashura. Un segnale di quanto sia inesorabile questo processo di islamizzazione che Beppe Sala, il sindaco, minimizza o fa finta di non vedere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Milano di Sala: tra drappi neri, donne velate e inni all’Islam ormai sembra Teheran. Il silenzio del Pd

