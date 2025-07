Von der Leyen respinge la mozione di sfiducia | Attacco dagli amici di Putin

In un momento cruciale per la democrazia europea, Ursula von der Leyen respinge le accuse avanzate dagli amici di Putin, lanciando un forte messaggio di unità e resistenza. Alla vigilia di un voto decisivo sulla mozione di sfiducia, avverte dei rischi di una deriva autoritaria e dell’attacco ai valori fondamentali. La presidente si concentra sulla minaccia crescente dell’estremismo e della disinformazione, sottolineando che la lotta per la difesa della democrazia deve continuare con determinazione.

Alla vigilia del voto sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti, Ursula von der Leyen interviene nell’aula del Parlamento europeo e rilancia l’allarme contro la deriva autoritaria: «Siamo entrati in un’epoca di lotta tra democrazia e illiberalismo. Assistiamo alla minaccia allarmante dei partiti estremisti che cercano di polarizzare le nostre società con la disinformazione ». Nel mirino della presidente della Commissione europea c’è la galassia dei movimenti populisti e sovranisti, accusati di ricevere sostegno dall’estero. «Non ci sono prove che abbiano risposte, ma ci sono ampie prove che molti siano sostenuti dai nostri nemici e dai loro burattinai in Russia o altrove. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Von der Leyen respinge la mozione di sfiducia: “Attacco dagli amici di Putin”

In questa notizia si parla di: leyen - mozione - sfiducia - respinge

Pfizergate, mozione di sfiducia contro von der Leyen per sms su vaccini Covid Pfizer con Bourla, voto a luglio - IL TESTO dell’eurodeputato Piperea - L'ombra di un nuovo scandalo scuote l'Unione Europea: una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, accusata di aver gestito in modo discutibile le comunicazioni sui vaccini Pfizer.

Pfizergate, il Parlamento Ue vota la sfiducia a von der Leyen il 10 luglio Il Parlamento europeo si prepara a un voto ad alta tensione: il 10 luglio l’Aula di Strasburgo si esprimerà sulla mozione di sfiducia contro la presidente della Commissione Ursula von der Vai su Facebook

Pfizergate, Von der Leyen si difende dall'assalto al Parlamento Ue: «Vaccini? Tutto alla luce del sole». E FdI rompe con gli alleati per salvarla - I video; L'arringa di von der Leyen: Dobbiamo unirci contro i burattini di Putin. FdI contraria alla sfiducia; Von der Leyen respinge la sfiducia: “Attacco alla democrazia, sostenuto dalla propaganda russa”.

Von der Leyen respinge la sfiducia: “Attacco alla democrazia, sostenuto dalla propaganda russa” - Nessun passo indietro: «C'è in corso una caccia alle streghe ma non cederemo: c'è preoccupazione e tutto ciò è più che giusto. Scrive msn.com

Von der Leyen e la mozione di sfiducia: «Firmata dagli amici di Putin». Fonti S&D: ipotesi astensione - «Non dovremmo farci illusioni sulle minacce che la nostra democrazia affronta. Come scrive msn.com