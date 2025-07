Jurassic World La Rinascita | Scarlett Johansson ha ricevuto una lunga email da Bryce Dallas Howard quando è stata scritturata

In un mondo dove i dinosauri tornano a vivere, anche le stelle più brillanti si connettono attraverso storie di passione e successo. Quando Scarlett Johansson è stata scelta come Zora Bennet in Jurassic World: La Rinascita, una lunga email di congratulazioni da Bryce Dallas Howard ha sottolineato l’importanza di questa avventura. L’attrice dai capelli rossi ha ammesso di aver adorato l’esperienza e, chissà, potrebbe tornare anche tra 20 anni.

