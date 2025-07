LIVE Italia-Portogallo Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | Soncin con il tridente Caruso-Girelli-Cantore

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport! Oggi vi portiamo in diretta da un emozionante match agli Europei di calcio femminile 2025, dove Italia e Portogallo si sfidano in un clima di grande adrenalina. Con formazioni pronte e protagonisti come Caruso, Girelli e Cantore, ogni minuto promette spettacolo. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti live, perché questa partita è tutta da vivere!

20.10 Ecco le formazioni ufficiali. Italia: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Giugliano, Severini, Boattin; Caruso, Girelli, Cantore. Portogallo: Patricia Morais; Diana Gomes, Carole Costa, Fatima Pinto;  Ana Borges, Andreia Norton, Tatiana Pinto, Francisca Nazareth, Joana Marcao; Ana Capeta, Diana Silva. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo di calcio femminile, partita valida per i gironi degli Europei 2025. Le azzurre si presentano all'appuntamento contro le lusitane con una chance da non perdere: blindare la qualificazione.

Portogallo Italia Oggi ? 21.00 Stade de Genève - Ginevra #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi Vai su Facebook

