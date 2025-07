Insulti omofobi contro Antonino Spadaccino al Pride | Mi hanno scritto di impiccarmi perché sono gay

Le parole di Antonino Spadaccino al Pride di Napoli ci ricordano quanto l’odio online possa ferire e quanto sia importante combattere ogni forma di discriminazione. In un mondo che si impegna a promuovere amore e rispetto, episodi come questo evidenziano quanto il cammino verso l’uguaglianza sia ancora in salita. È nostro dovere continuare a sensibilizzare e sostenere chi, come Antonino, affronta con coraggio il peso dell’odio. Continua a leggere

Dal palco del Pride di Napoli, Antonino Spadaccino ha condiviso con il pubblico un messaggio di odio ricevuto sui social: "Mi hanno detto di impiccarmi perché sono gay". Un racconto doloroso ma necessario, affinché si accendano i riflettori su quanto sia ancora profondamente radicata l’omofobia sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

