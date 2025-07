Morte di Maati in cinque a processo In aula il prossimo 16 ottobre

Il delicato caso di Maati Moubakir, il 17enne vittima di un tragico inseguimento, si appresta a entrare nel vivo della giustizia. Cinque giovani, accusati di aver contribuito alla sua tragica morte, affrontano il processo che si aprirà il prossimo 16 ottobre a Firenze. Un procedimento che promette di fare luce su una tragedia causata da un grave errore e da un’aggressione brutale, ponendo fine a un’attesa carica di tensione e speranze di verità .

Firenze, 7 luglio 2025 – In cinque a processo per la morte di Maati Moubakir, il 17enne ucciso dopo un inseguimento la notte del 29 dicembre scorso. Una morte per futili motivi, dettata da uno sbaglio di persona, un’aggressione brutale per il quale cinque giovani finiranno alla sbarra. Il processo si aprirĂ il prossimo 16 ottobre. La gip Angela Fantechi ha accolto la richiesta di giudizio immediato sollecitata dalla procura e ha fissato la l'udienza davanti alla Corte d'assise di Firenze per cinque imputati: Diego Voza, 18 anni, il fiorentino Denis Alexander Effa Ekani, 22 anni, Denis Mehmeti, 20 anni, il pratese Ismail Arouii, 20, Francesco Pratesi, anche lui fiorentino, 18 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morte di Maati, in cinque a processo. In aula il prossimo 16 ottobre

