Lula a Trump ' non è serio minacciare dazi a Paesi via web'

In un mondo sempre più connesso, le minacce via web tra nazioni sollevano grandi interrogativi sulla responsabilità e la stabilità internazionale. Lula da Silva non ha esitato a criticare duramente Donald Trump, sottolineando come la politica delle minacce non sia affatto un atteggiamento responsabile di fronte alle sfide globali. La questione della reciprocità e del rispetto tra sovranità diventa centrale in questa scena geopolitica, dove il dialogo è la vera chiave per la pace.

"Non mi sembra una cosa molto responsabile o seria che il presidente di un Paese grande come gli Usa minacci gli altri Paesi via Internet. Non è giusto. Non vogliamo un imperatore. Siamo Paesi sovrani. Se lui pensa di poter tassare, anche i Paesi hanno il diritto di farlo. C'è la legge della reciprocità". Così il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ad una domanda sulle minacce di Donald Trump di aumentare i dazi del 10% ai pro Brics. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lula a Trump, 'non è serio minacciare dazi a Paesi via web'

In questa notizia si parla di: paesi - lula - trump - dazi

