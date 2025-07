' ' Le prove generali della futura monarchia' ' | Macron a Windsor senza Carlo

Domani, a Windsor, Emmanuel Macron e Brigitte saranno accolti dai principi di Galles, William e Kate Middleton, in una visita di Stato che segna una svolta inattesa: i reali eredi si preparano a dimostrare la solidità della monarchia britannica senza Carlo III. La cerimonia, considerata una vera “prova generale” per il futuro, aprirà con l’arrivo dei protagonisti, puntando a rafforzare i legami tra Francia e Regno Unito e a testare la tenuta della corona davanti alle sfide del tempo.

Domani, 8 luglio, a Windsor il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte saranno accolti in visita di Stato dai principi di Galles, William e Kate Middleton. Sorprendentemente, non saranno Re Carlo III e la regina Camilla a fare gli onori di casa, ma i loro eredi diretti, in quella che gli osservatori definiscono una vera e propria “prova generale” per il futuro della monarchia britannica. La cerimonia si aprirà con l'arrivo dei Macron alla base aerea di Northolt, a ovest di Londra, dove saranno accolti dalla coppia reale. Seguirà una parata in carrozza fino al castello di Windsor, tra simboli solenni e sfarzo regale: inni nazionali, guardia d'onore, sfilate militari e un pranzo ufficiale a cui parteciperanno anche re Carlo e la regina Camilla. 🔗 Leggi su Iltempo.it