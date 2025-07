Edoardo Bove a Wimbledon | il tifo e l’emozione per Cobolli l’amico d’infanzia

L’energia di Londra si mescola all’affetto di Firenze: Edoardo Bove, ex viola ormai trapiantato nel cuore dei tifosi, ha fatto il tifo per l’amico d’infanzia Fabio Cobolli a Wimbledon. La sua presenza tra il pubblico ha acceso l’emozione di una giornata storica per il tennista romano, ora ai quarti di finale contro Djokovic. E adesso si prepara a scrivere un nuovo capitolo di gloria, alimentando sogni e speranze.

Londra, 7 luglio 2025 – Una immagine che ha emozionato anche i tifosi della Fiorentina. Edoardo Bove, ormai ex centrocampista viola ma ancora molto legato a Firenze, era a Londra a sostenere Fabio Cobolli nel torneo di Wimbledon. Il tennista romano ha raggiunto un traguardo particolarmente prestigioso: i quarti di finale della manifestazione, dove troverà nientemeno che Djokovic. Cobolli ha vinto contro il croato Cilic in quarto set. E adesso si regala un palcoscenico incredibile, quello appunto della sfida con uno dei grandissimi della racchetta. In questo periodo Bove è a Londra per sostenere da vicino il tennista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Edoardo Bove a Wimbledon: il tifo e l’emozione per Cobolli, l’amico d’infanzia

